В Бахрейне расследуют загадочную смерть россиянки

Жительницу Пермского края убили в Королевстве Бахрейн. Как отмечает Ura.ru, произошло это в ночь на 5 июня. Тело 22-летней Любови Мезенцевой обнаружили рядом с отелем. Сообщается, что девушка уже не первый раз находилась в этой арабской стране, куда приезжала на заработки.

Местные правоохранительные органы предполагают, что девушку выкинули с балкона шестого этажа. Как рассказала Телеканалу «360» сестра погибшей, по делу задержаны уже не менее девяти человек. Однако подробности не раскрываются, а тело убитой не отдают родственникам.

Известно, что погибшая трудилась в Бахрейне в сфере обслуживания и последний раз в социальных сетях появилась вечером 4 июня. В посольстве России в Королевстве Бахрейн обещали Ura.ru дать комментарий позднее.

При этом сестра утверждает, что Любовь уехала в Бахрейн вовсе не на заработки. Якобы в королевстве у неё был знакомый мужчина, однако они расстались, и она собиралась вернуться в Россию



