В Анапе погиб ребёнок, которого братья закопали в песок
30 июня 202015:30
Трагедия произошла на морском побережье в анапском посёлке Витязево, пишут местные СМИ. Там погиб один из трёх детей приезжей семьи, разбившей палатку на берегу.
По информации издания Anapa.Life, пока взрослые спали, дети играли в «закапывание». Младшего ребёнка они закопали в песок с головой, и он задохнулся насмерть. Мальчику было восемь лет.
Информацию подтвердили источники СМИ в правоохранительных органах.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru