В Амурской области в ДТП пострадали 9 человек

На автодороге «Белогорск - Новое - Ромны» в Амурской области произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Mark II и Toyota Hiace, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В результате аварии пострадали девять человек. Все пострадавшие госпитализированы. Среди травмированных — четверо несовершеннолетних.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сообщает ТАСС.

