Происшествия
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сообщает ТАСС.
В Амурской области в ДТП пострадали 9 человек
20 июля09:39
На автодороге «Белогорск - Новое - Ромны» в Амурской области произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Mark II и Toyota Hiace, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
В результате аварии пострадали девять человек. Все пострадавшие госпитализированы. Среди травмированных — четверо несовершеннолетних.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сообщает ТАСС.
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