В Афганистане в аэропорту задержали мужчину со взрывчаткой

Мужчина со взрывчаткой был задержан в аэропорту афганского города Герат. Об этом в своём Twitter сообщил Директорат по вопросам безопасности Афганистана (NDS).

По данным телеканала, сотрудники службы безопасности обнаружили у злоумышленника бомбу, гранату и химические вещества, которые он спрятал в музыкальный инструмент и намеревался взорвать во время полёта в Кабул.

Ранее ФСБ предотвратила в Москве и Астраханской области теракты, которые готовили участники запрещённой в России террористической организации «Исламское государство», сообщает RT.

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Фото: twitter.com/aa_russian
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