В Афганистане в аэропорту задержали мужчину со взрывчаткой
Мужчина со взрывчаткой был задержан в аэропорту афганского города Герат. Об этом в своём Twitter сообщил Директорат по вопросам безопасности Афганистана (NDS).
По данным телеканала, сотрудники службы безопасности обнаружили у злоумышленника бомбу, гранату и химические вещества, которые он спрятал в музыкальный инструмент и намеревался взорвать во время полёта в Кабул.
Ранее ФСБ предотвратила в Москве и Астраханской области теракты, которые готовили участники запрещённой в России террористической организации «Исламское государство», сообщает RT.
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