Уже более 90 детей попали в больницу с поезда на Кубани
Число детей, попавших в больницы с поезда Мурманск - Адлер, выросло до 91. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Госпитализации начались в минувшую субботу. Сначала с признаками кишечной инфекции в больницы были оправлены 19 детей и двое взрослых сопровождающих, которые направлялись в Сочи из Карелии. На следующий день количество госпитализированных выросло до 87.
Большинство заболевших помещены в медицинские учреждения Туапсе. По данным медиков, за минувшую ночь состояние детей не ухудшилось, а даже улучшилось. Предположительно выписка детей начнется в ближайшее время.
В вагоне-ресторане поезда Мурманск—Адлер, на котором ехали отравившиеся, в ходе проверки обнаружены просроченные продукты без маркировки, а также гнилые овощи и хлеб с плесенью. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья.
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