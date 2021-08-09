Уже более 90 детей попали в больницу с поезда на Кубани

Число детей, попавших в больницы с поезда Мурманск - Адлер, выросло до 91. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Госпитализации начались в минувшую субботу. Сначала с признаками кишечной инфекции в больницы были оправлены 19 детей и двое взрослых сопровождающих, которые направлялись в Сочи из Карелии. На следующий день количество госпитализированных выросло до 87.

Большинство заболевших помещены в медицинские учреждения Туапсе. По данным медиков, за минувшую ночь состояние детей не ухудшилось, а даже улучшилось. Предположительно выписка детей начнется в ближайшее время.

В вагоне-ресторане поезда Мурманск—Адлер, на котором ехали отравившиеся, в ходе проверки обнаружены просроченные продукты без маркировки, а также гнилые овощи и хлеб с плесенью. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:ПоездОтравлениеДети
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