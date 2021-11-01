Умер возможный виновник взрыва газа в Набережных Челнах

Мужчина, в квартире которого в Набережных Челнах произошел ранее взрыв газа, скончался минувшей ночью. Эту информацию подтвердили в республиканской клинической больнице столицы Татарстана Казани.

Пострадавшему было 70 лет. В результате ЧП он получил ожог 85% тела, а также еще травмы. Следствие предполагало, что взрыв произошёл по его вине, он стал фигурантом уголовного дела.

Взрыв газа произошел 25 октября на четвертом этаже пятиэтажного дома, было разрушено несколько квартир на двух этажах. Пострадали пять человек, в больнице умерла 22-летняя девушка.

Возбуждено два уголовных дела. Подозреваемый, который умер сегодня в клинике, жил один и состоял на учете у врача-нарколога. Десть лет назад он отказался оплачивать газоснабжение, и на газовую трубу его плиты была смонтирована заглушка.

