Умер режиссер и клипмейкер Георгий Гаврилов
Российский режиссер Георгий Гаврилов умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на его официальной странице в Facebook.
Георгий Гаврилов родился в 1960 году. За годы творчества выпускник постановочного факультет ВГИКа снял свыше 170 музыкальных клипов для звёзд российской и зарубежной эстрады, в том числе Дмитрия Маликова и Мерайи Кери.
В фильмографии режиссёра, сценариста и продюсера такие сериалы, как «Шпионские игры», «Поцелуй в голову» и другие, а также документальные картины и телефильмы, сотрудничество с такими телеканалами, как Discovery, МТV, НВО, «Первый» и НТВ.
На счету Гаврилова множество международных и отечественных наград.
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