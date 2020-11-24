Умер режиссер и клипмейкер Георгий Гаврилов

Российский режиссер Георгий Гаврилов умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на его официальной странице в Facebook.

Георгий Гаврилов родился в 1960 году. За годы творчества выпускник постановочного факультет ВГИКа снял свыше 170 музыкальных клипов для звёзд российской и зарубежной эстрады, в том числе Дмитрия Маликова и Мерайи Кери.

В фильмографии режиссёра, сценариста и продюсера такие сериалы, как «Шпионские игры», «Поцелуй в голову» и другие, а также документальные картины и телефильмы, сотрудничество с такими телеканалами, как Discovery, МТV, НВО, «Первый» и НТВ.

На счету Гаврилова множество международных и отечественных наград.