Умер актёр, сыгравший Мориарти в советском фильме про Шерлока Холмса

Заслуженный артист России, актёр Виктор Евграфов, сыгравший профессора Мориарти в советском фильме про Шерлока Холмса, умер в возрасте 73 лет, сообщает пресс-служба киностудии «Самарафильм».

В сообщении говорится, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

«Умер Виктор Иванович Евграфов - самый главный Мориарти мирового кинематографа. Поверить в это невозможно», - говорится на странице «Самарафильма» в соцсети «ВКонтакте».

Виктор Евграфов родился в 1948 году в городе Куйбышев (ныне Самара). После армии окончил ГИТИС, в кино начал сниматься в 1976 году, в том числе в качестве каскадёра. Наиболее известен как исполнитель роли профессора Мориарти в серии «Смертельная схватка» в киносериале Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

В 1994 году Евграфову было присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Ранее на 76 году жизни скончался советский и российский киновед, телеведущий, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств России Кирилл Разлогов, сообщает RT.

