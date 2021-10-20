Умер актёр, сыгравший Мориарти в советском фильме про Шерлока Холмса
Заслуженный артист России, актёр Виктор Евграфов, сыгравший профессора Мориарти в советском фильме про Шерлока Холмса, умер в возрасте 73 лет, сообщает пресс-служба киностудии «Самарафильм».
В сообщении говорится, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
«Умер Виктор Иванович Евграфов - самый главный Мориарти мирового кинематографа. Поверить в это невозможно», - говорится на странице «Самарафильма» в соцсети «ВКонтакте».
Виктор Евграфов родился в 1948 году в городе Куйбышев (ныне Самара). После армии окончил ГИТИС, в кино начал сниматься в 1976 году, в том числе в качестве каскадёра. Наиболее известен как исполнитель роли профессора Мориарти в серии «Смертельная схватка» в киносериале Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
В 1994 году Евграфову было присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации».
Ранее на 76 году жизни скончался советский и российский киновед, телеведущий, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств России Кирилл Разлогов, сообщает RT.
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