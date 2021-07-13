Уголовное дело открыто после взрыва в гостинице Геленджика

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после взрыва газа в гостинице в Геленджике. Об этом информирует Следственный комитет. По данным ведомства, причиной ЧП стал взрыв бытового газа в помещении на первом этаже частного отеля, где располагается магазин.

Погиб молодой человек, оказавшийся в тот момент на улице в этом месте. Ранения получили пять человек – трое мужчин, женщина и 14-летняя девочка. Все они с ожогами и травмами различной степени тяжести госпитализированы. На месте ЧП проводят работу сотрудники СК, криминалисты и спасатели.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать необходимую помощь пострадавшим. Он также потребовал усилить проверки соблюдения правил пожарной безопасности в регионе с учетом продолжающего курортного сезона.

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Фото: admkrai.krasnodar.ru
ТЕГИ:Уголовное ДелоВзрывГостиницы
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