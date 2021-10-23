Участница протеста под Сочи раскрыла подробности требований об отмене одностороннего движения
Женщина из Сочи, участвующая в акции протеста против введения одностороннего движения на трассе Адлер — Альпика-Сервис на протяжении 26 км. Участница митинга раскрыла подробности событий в беседе с Газета.ru.
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«Поменяли схему движения, из-за этого 30 тыс. человек, в том числе дети и пенсионеры, были отрезаны от жизни. В связи с этим мы создали чат, где люди просто проявили инициативу и вышли на следующий день на дорогу и начали ходить по пешеходному переходу. Из-за этого образовалась пробка. Приехали ГАИ, ДПС, и движение полностью остановилось. Приехали представители власти, предложили нам создать инициативную группу и приехать к ним, чтобы написать заявление. Но мы на месте, в клубе администрации, написали письмо в прокуратуру и подписали заявление о том, чтобы вернули, как было. Власти поначалу категорически отказывались, говорили, что это федеральный запрос», — рассказала она.
По словам собеседницы издания, на несанкционированный митинг прибыли представители ДПС, Росгвардии и ОМОН. Силовики, по ее словам, действий в отношении пешеходов не предпринимали. В результате митингующим было обещано вернуть двустороннее движение.
«Андрей Жуков (и.о. начальника ФКУ Упрдор «Черноморье» —прим. НСН), прокурор и начальник по дорогам сказали нам, что вернут движение, как было… Потому что это было абсолютно глупое бредовое решение, которое 30 тыс. жителей не поддержали», — добавила она.
Напомним, вечером 9 октября на трассе Адлер — Альпика-Сервис произошло скандальное ДТП, в котором замешана телеведущая Ксения Собчак. При столкновении Mercedes с Собчак в качестве пассажирки и Volkswagen погибла пассажирка Volkswagen Екатерина Тарасова.
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