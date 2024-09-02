У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение 5,5 произошло у восточного побережья Тайваня, передает островное Центральное метеорологическое управление.

Подземные толчки зарегистрировали в 16:26 (11:26 мск). Их эпицентр располагался в 8,5 км юго-восточнее уезда Хуалянь, очаг находился на глубине 23,9 км.

Данных о пострадавших и разрушениях в уезде не приводится.

Ранее землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Тихом океане у берегов Камчатского края, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: НСН
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