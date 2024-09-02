У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,5
2 сентября 202412:03
Землетрясение 5,5 произошло у восточного побережья Тайваня, передает островное Центральное метеорологическое управление.
Подземные толчки зарегистрировали в 16:26 (11:26 мск). Их эпицентр располагался в 8,5 км юго-восточнее уезда Хуалянь, очаг находился на глубине 23,9 км.
Данных о пострадавших и разрушениях в уезде не приводится.
Ранее землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Тихом океане у берегов Камчатского края, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Маленькие члены моей семьи говорят на китайском языке
- У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,5
- Родственники погибших при крушении Ми-8 на Камчатке получат по 3,3 млн рублей
- СМИ: Российские туристы застряли в аэропорту Пхукета на 15 часов
- Гребца из Италии лишили медали Паралимпиады из-за телефона в лодке
- В Астане задержали мужчину, ворвавшегося в мечеть с ножом
- Сенатор Епифанова: Мужчины получают больше женщин из-за стереотипов о профессиях
- Дни духовной культуры России впервые пройдут в ЮАР
- СМИ: Россияне на 16% чаще стали допускать значительную просрочку по ипотеке
- Путин рассказал, что спит шесть часов в сутки
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru