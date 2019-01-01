Происшествия
По вышеуказанному адресу располагается ГлавClub Green Concert.
У известного клуба мужчина нанес ранение знакомой
27 апреля00:55
В районе дома 11 на улице Орджоникидзе в Донском районе столицы мужчина ножом ранил стеклом в шею знакомую женщину, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Пострадавшая была госпитализирована в больницу.
Мужчина задержан.
По вышеуказанному адресу располагается ГлавClub Green Concert.
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ФОТО: www.pnp.triforce.ru
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