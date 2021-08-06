Трое человек пострадали в поножовщине в центре Махачкалы

Трое человек получили травмы и были госпитализированы после драки с поножовщиной в центре Махачкалы. Об этом сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе МВД РФ по Дагестану отметили, что в настоящий момент полиция устанавливает личности участников. По данным полиции, группа молодых мужчин устроила драку на центральной площади Махачкалы около кафе.

У пострадавших диагностированы ранения различной степени тяжести. Причины происшествия предстоит выяснить.

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ФОТО: Скрин с видео vk.com
ТЕГИ:ГоспитализацияДракаМахачкала
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