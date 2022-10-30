Три россиянки погибли в уличной давке в Сеуле по случаю празднования Хеллоуина, сообщает RT.

Одна из россиянок скончалась в больнице, куда была доставлена с различными травмами, но врачам не удалось спасти ей жизнь. Еще две россиянки погибли на улице.

Уже известно, что во время праздника на улицах столицы Южной Кореи погибли 151 человек.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

