Три гражданина Киргизии погибли на границе с Таджикистаном в ходе перестрелки
Перестрелка произошла в четверг на киргизско-таджикской границе, в результате чего погибли три гражданина Киргизии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав страны.
Уточняется, что среди погибших девочка 2008 года рождения. Число пострадавших в ходе инцидента, согласно ведомству здравоохранения, составило 84 человека.
Эскалация конфликта произошла в четверг между военными двух стран. К настоящему моменту стороны договорились о прекращении огня и отводе военной технике.
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