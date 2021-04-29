Три гражданина Киргизии погибли на границе с Таджикистаном в ходе перестрелки

Перестрелка произошла в четверг на киргизско-таджикской границе, в результате чего погибли три гражданина Киргизии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав страны.

Уточняется, что среди погибших девочка 2008 года рождения. Число пострадавших в ходе инцидента, согласно ведомству здравоохранения, составило 84 человека.

Эскалация конфликта произошла в четверг между военными двух стран. К настоящему моменту стороны договорились о прекращении огня и отводе военной технике.

