Три человека госпитализированы после пожара в жилом доме в Краснодаре

В результате произошедшего пожара в жилом доме в Краснодаре были госпитализированы три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Среди госпитализированных, в частности, двое детей. Их состояние не уточняется.

Пожар произошел на первом этаже дома на улице Куликова поля. В настоящее время возгорание ликвидировано.