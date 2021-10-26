Три человека госпитализированы после пожара в жилом доме в Краснодаре

В результате произошедшего пожара в жилом доме в Краснодаре были госпитализированы три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Среди госпитализированных, в частности, двое детей. Их состояние не уточняется.

Пожар произошел на первом этаже дома на улице Куликова поля. В настоящее время возгорание ликвидировано.

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ТЕГИ:Калининградская ОбластьПожарные
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