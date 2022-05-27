Три человека погибли в Ижевске при пожаре в жилом доме

Три человека стали жертвами пожара в жилом доме в Ижевске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК по региону.

Пожар произошел в многоквартирном доме на улице Колхозной. Погибла 32-летняя девушка и ее годовалый ребенок, еще одной жертвой стала 74-летняя женщина из другой квартиры.

Возбуждено уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Среди пострадавших - 10-летний ребенок. По предварительным данным, пожар был вызван неосторожным обращением с огнем.