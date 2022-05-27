Три человека погибли в Ижевске при пожаре в жилом доме
Три человека стали жертвами пожара в жилом доме в Ижевске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК по региону.
Пожар произошел в многоквартирном доме на улице Колхозной. Погибла 32-летняя девушка и ее годовалый ребенок, еще одной жертвой стала 74-летняя женщина из другой квартиры.
Возбуждено уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
Среди пострадавших - 10-летний ребенок. По предварительным данным, пожар был вызван неосторожным обращением с огнем.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 619 / сут.
Умерли
379 тыс.+84 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 064 / сут.
- Президент Никарагуа: власти США переживают момент шизофрении
- Тележурналист Эрнест Мацкявичюс возглавил департамент медиа ВШЭ
- Три человека погибли в Ижевске при пожаре в жилом доме
- Янукович: государственности Украины грозит полное уничтожение
- В Белгородской области при обстрелах вновь ранен местный житель
- Ребенок погиб в Пермском крае из-за халатности полицейского
- Компания Wella перестанет поставлять продукцию в РФ
- УПЦ приняла решение о полной самостоятельности и независимости
- Пентагон: США не будут вступать в конфликт на море из-за Одессы
- Тинькофф перестанет открывать вклады в валюте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru