Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом ФСИН в Вологодской области

Три человека погибли, семь пострадали в результате ДТП с микроавтобусом Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и легковым автомобилем в Вологодской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным управления МЧС по Вологодской области, столкновение произошло на федеральной дороге А-114 «Вологда — Новая Ладога» в Череповецком районе.

Погибшие — двое взрослых и ребенок, находившиеся в легковом авто. Еще два пассажира легковушки получили травмы. Четверо пассажиров микроавтобуса госпитализированы с переломами различной степени тяжести.

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства инцидента, отмечают Известия.

