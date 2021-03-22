Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом ФСИН в Вологодской области
Три человека погибли, семь пострадали в результате ДТП с микроавтобусом Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и легковым автомобилем в Вологодской области. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным управления МЧС по Вологодской области, столкновение произошло на федеральной дороге А-114 «Вологда — Новая Ладога» в Череповецком районе.
Погибшие — двое взрослых и ребенок, находившиеся в легковом авто. Еще два пассажира легковушки получили травмы. Четверо пассажиров микроавтобуса госпитализированы с переломами различной степени тяжести.
Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства инцидента, отмечают Известия.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+9 284 / сут.
Умерли
95 391+361 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+7 790 / сут.
- Суд признал законным отказ возбудить дело по «отравлению» Навального
- СМИ: Совет ЕС утвердил новые санкции против граждан России
- Телеведущий Ургант заразился коронавирусом
- Пригожин обратился в СК РФ из-за попытки его похищения гражданами США
- Более 9,2 тысячи случаев COVID-19 зафиксировали в России за сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru