Три человека погибли при взрыве на заводе в Орловской области
31 января 202011:00
Взрыв прогремел на заводе резиновых изделий в городе Мценске в Орловской области, в результате инцидента есть жертвы. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах региона. ЧП произошло на заводе резиновых изделий ООО «МРК».
Жертвами взрыва газовоздушной смеси стали три человека, еще один получил ранения. Обстоятельства инцидента выясняются.
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ФОТО: НСН
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