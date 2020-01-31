Три человека погибли при взрыве на заводе в Орловской области

Взрыв прогремел на заводе резиновых изделий в городе Мценске в Орловской области, в результате инцидента есть жертвы. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах региона. ЧП произошло на заводе резиновых изделий ООО «МРК».

Жертвами взрыва газовоздушной смеси стали три человека, еще один получил ранения. Обстоятельства инцидента выясняются.

