Тело известного музыканта найдено в Москве

В Москве обнаружено тело известного композитора Игоря Извекова. Он был обнаружен на полу в своей квартире с множественными гематомами.

Как сообщает сайт KP.Ru, соседи 53-летнего мужчины обратились в полицию после того, как обнаружили, что композитор давно не покидал свою квартиру. В понедельник, 15 июля, сотрудники правоохранительных органов вскрыли его дверь. Сообщается, что при осмотре тела у Извекова были обнаружены гематомы по всему телу. Как позже рассказали соседи, композитор проживал один и злоупотреблял в последнее время спиртными напитками.

Игорь Извеков был известен, как композитор, звукорежиссер, и педагог музыкально-теоретических дисциплин. Также он трудился в качестве звукорежиссёра-реставратора над полной песенной антологией Николая Караченцова. и был награжден двумя медалями: “В память 850-летия Москвы” и “Лауреат ВВЦ”, имеет звание “Ветеран труда”.

