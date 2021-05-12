Telegram в течении часа заблокировал канал устроившего стрельбу в Казани
Ильназ Галявиев всего за 20 минут до нападения на гимназию №175 в Казани создал Telegram-канал, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
По его словам, на момент совершения теракта в канале был только один участник - сам Галявиев.
«За 15 минут до теракта стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку», - написал Дуров в своем Telegram-канале.
Основатель мессенджера добавил, что за призывы к насилию модераторы заблокировали канал Галявиева в течение часа после получения первых жалоб.
ЧП произошло в Казани утром 11 мая. Вооруженный ружьём Галявиев ворвался в гимназию №175 и открыл стрельбу. Погибли девять человек - семеро детей и двое взрослых.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ведомстве заявили, что у нападавшего ранее было диагностировано заболевание головного мозга, сообщает Ura.ru.
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