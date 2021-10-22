Тела мужчины и женщины обнаружили в центре Новосибирска
Тела мужчины и женщины обнаружили в пятницу под окнами многоэтажного дома в центре Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.
«В полицию поступило сообщение об обнаружении двух тел — мужчины и женщины, предположительно, с признаками падения с высоты. На месте работает следственном-оперативная группа полиции и сотрудники следственного комитета», — приводит сообщение ведомства телеканал «360».
По предварительной информации, погибшим было около 30-35 лет, пишет «Свободная пресса». Личности и все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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