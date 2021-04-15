Тела пятерых детей нашли после пожара в селе на Урале
Сотрудники МЧС обнаружили пятерых погибших детей на месте пожара в частном доме в селе Бызово Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Тела нашли при разборе завалов сгоревшего здания. Двоим взрослым и двоим детям удалось самостоятельно спастись. Сейчас они госпитализированы в больницы Нижнего Тагила.
Сообщение о пожаре поступило в 1:45 15 апреля по местному времени. Пожарные прибыли через семь минут. К тому моменту огонь полностью охватил деревянный дом, произошло обрушение кровли. Пожар был потушен в 3:01.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 326 / сут.
Умерли
104 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 447 / сут.
- Российские кондитеры предупредили о росте розничных цен на сладости
- В России предложили приравнять электросамокаты к мопедам в ПДД
- В Японии не исключили отмены летней Олимпиады из-за COVID-19
- В Крыму заявили о готовности пресечь провокации Украины
- В МИД РФ призвали избежать военного сценария в Афганистане
- Тела пятерых детей нашли после пожара в селе на Урале
- СМИ: США введут санкции против суверенного долга России
- Роспотребнадзор зарегистрировал новую тест-систему для определения антител к коронавирусу
- Вильфанд рассказал, как апрельская погода повлияет на природу
- Аргентинский президент объяснил легкое течение COVID-19 вакцинацией «Спутником V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru