Тела пятерых детей нашли после пожара в селе на Урале

Сотрудники МЧС обнаружили пятерых погибших детей на месте пожара в частном доме в селе Бызово Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Тела нашли при разборе завалов сгоревшего здания. Двоим взрослым и двоим детям удалось самостоятельно спастись. Сейчас они госпитализированы в больницы Нижнего Тагила.

Сообщение о пожаре поступило в 1:45 15 апреля по местному времени. Пожарные прибыли через семь минут. К тому моменту огонь полностью охватил деревянный дом, произошло обрушение кровли. Пожар был потушен в 3:01.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:Свердловская ОбластьМЧСПожар
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