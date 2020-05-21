Сына-подростка актрисы из «Счастливы вместе» нашли мертвым

В Москве нашли мертвым 15-летнего сына актрисы Юлии Дробот, которая, в том числе, известна по работе в сериале «Счастливы вместе».



Подросток погиб 21 мая, перед смертью он находился в московской квартире своей бабушки. Родственники отметили, что в последние дни подросток вел себя нервно. В день гибели юноша перед сном вышел на балкон и пропал. Позднее двоюродный брат обнаружил тело родственника под окнами.



Отец погибшего работает режиссером в электротеатре «Станиславский», его мать, актриса Юлия Дробот, преподает в театральном институте. Ранее она сыграла в сериалах «Счастливы вместе», «Закрытая школа», «Лапси», «Ледниковый период», «Любовь как любовь».



Двоюродный брат погибшего подростка рассказал, что проблемы с психикой у школьника начались после произошедшей в марте драки: сын актрисы заступился на улице за девушку и был жестоко избит. В результате он перенес тяжелую операцию и провел в больнице несколько недель, сообщает «МК».

