Сына экс-судьи арестовали по подозрению в убийстве биатлониста
Центральный суд Красноярска арестовал подозреваемых в жестоком избиении 31-летнего мастера спорту по биатлону Дмитрия Сисигина, в результате чего тот впал в кому и скончался, сообщает телеканал «360».
Андрей Шилов (на фото слева) и Сергей Шмелев (на фото справа) избили потерпевшего в его же квартире, проломив ему череп. При этом Шилов, по сообщениям СМИ, приходится сыном местной экс-судье, которая сейчас занимается адвокатской деятельности, и депутата сельсовета в Емельяновском районе.
Друзья погибшего именно с этим связывают тот факт, что молодые люди, зверские избившие Сисигина, почти месяц гуляли на свободе. Кроме того, в день расправы они сняли издевательское видео непосредственно в квартире избитого, на котором Шилов самодовольно гримасничал и показывал язык в камеру. По некоторым данным, после этого мужчина отправил этот ролик друзьям избитого.
Отмечается, что парочка и раньше забавлялась избиением людей и рассылкой видео экзекуций близким жертв. Оба ранее были судимы, однако отделывались условными сроками.
По решению суда подозреваемые будут находиться в СИЗО до 13 декабря, передает Газета.ру.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В Кремле обозначали сроки визита Эрдогана
- Сына экс-судьи арестовали по подозрению в убийстве биатлониста
- «Красивые» номера для авто предложили продавать через госуслуги
- Составлен рейтинг регионов по ценам на хлеб
- Байден напророчил распад НАТО в случае переизбрания Трампа