Связь с легкомоторным самолетом пропала под Архангельском
24 июня 202123:15
Экипаж легкомоторного самолета перестал выходить на связь несколько часов назад под Архангельском. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС России.
В ведомстве сообщили, что спасательная группа вылетела на поиски самолета.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru