Связь с легкомоторным самолетом пропала под Архангельском

Экипаж легкомоторного самолета перестал выходить на связь несколько часов назад под Архангельском. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС России.

В ведомстве сообщили, что спасательная группа вылетела на поиски самолета.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Архангельская ОбластьМЧС
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры