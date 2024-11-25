Свиньи загрызли 17-летнюю девушку в Красноярском крае

Прокуратура Красноярского края объявила о проверке по факту гибели 17-летней школьницы в загоне для свиней в Ужурском районе. По данным ведомства, трагедия произошла вечером 23 ноября, когда 11-классница кормила скот во дворе своего сельского дома, пока её родители были в отъезде в краевом центре.

Ближе к полуночи знакомый девушки обнаружил её без признаков жизни в загоне с домашними свиньями и крупным рогатым скотом с ранами на голове и теле. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По данным Следственного комитета, приоритетная версия происшествия – плохое самочувствие погибшей, передает РИА Новости. Предполагается, что девушка потеряла сознание, после чего на нее напали свиньи и повредили бедренную артерию на ноге.

