Свиньи загрызли 17-летнюю девушку в Красноярском крае
Прокуратура Красноярского края объявила о проверке по факту гибели 17-летней школьницы в загоне для свиней в Ужурском районе. По данным ведомства, трагедия произошла вечером 23 ноября, когда 11-классница кормила скот во дворе своего сельского дома, пока её родители были в отъезде в краевом центре.
Ближе к полуночи знакомый девушки обнаружил её без признаков жизни в загоне с домашними свиньями и крупным рогатым скотом с ранами на голове и теле. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
По данным Следственного комитета, приоритетная версия происшествия – плохое самочувствие погибшей, передает РИА Новости. Предполагается, что девушка потеряла сознание, после чего на нее напали свиньи и повредили бедренную артерию на ноге.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru