Стрельба произошла в центре Праги
Пресс-секретарь службы спасения Праги Яна Поштова заявила, что в результате стрельбы на Белеградской улице в центре столицы Чехии была ранена 50-летняя женщина, сообщает ТАСС.
По её словам, пострадавшая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.
По данным чешской полиции, в женщину, которая является сотрудницей биржи труда, выстрелил мужчина примерно 60-летнего возраста. В настоящее время ведётся поиск преступника.
Ранее полиция американского штата Массачусетс сообщила, что в результате стрельбы в городе Уинтроп погибли три человека, включая подозреваемого, передаёт RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru