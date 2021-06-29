Стрельба произошла в центре Праги

Пресс-секретарь службы спасения Праги Яна Поштова заявила, что в результате стрельбы на Белеградской улице в центре столицы Чехии была ранена 50-летняя женщина, сообщает ТАСС.

По её словам, пострадавшая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

По данным чешской полиции, в женщину, которая является сотрудницей биржи труда, выстрелил мужчина примерно 60-летнего возраста. В настоящее время ведётся поиск преступника.

Ранее полиция американского штата Массачусетс сообщила, что в результате стрельбы в городе Уинтроп погибли три человека, включая подозреваемого, передаёт RT.