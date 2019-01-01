Стало известно, почему самолет «Аэрофлота» по пути в Москву вернулся в Осло

Пассажирский самолет компании «Аэрофлот», летевший из Осло в Москву, был вынужден вернуться в пункт отправления в связи с поломкой системы кондиционирования воздуха. Об этом стало известно РИА ФАН.

Как пояснил источник агентства, неполадки в системе кондиционирования лайнера Airbus A321привели к небольшому падения давления в салоне. Именно поэтому командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт Осло и подал предупреждающий сигнал.

В итоге лайнер успешно приземлился в столице Норвегии. Специалисты – техники работают над устранением неисправности. Нештатная ситуация на борту возникла примерно через полчаса после взлёта.

