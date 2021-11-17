Информационное агентство «Национальная Служба Новостей (НСН)»: свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Белый дом прокомментировал сообщения о бойкоте Олимпиады в Пекине

Полностью вакцинированные люди смогут отметить Новый год на Таймс-сквер

Действующий президент Болгарии не смог победить в первом туре выборов

В Петербурге мужчина задержан по подозрению в убийстве отца

«Почта России» предупредила о задержках в отправлении посылок из-за аварии

Главы МО Украины и Британии заявили о нежелании враждовать с РФ

Глава NASA указал Рогозину на сохранение опасноcти для МКС

Стало известно о задымлении в московской гостинице «Космос»

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Напомним, в 2018 году в «Космосе» произошел пожар .

Согласно предварительным данным, задымление произошло в подвальном помещении, где находится склады.

Сотрудники экстренных служб проверяют поступившие сведения о задымлении в гостинице «Космос» в Москве, сообщают «Известия».

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например: