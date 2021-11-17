Стало известно о задымлении в московской гостинице «Космос»
17 ноября 202101:02
Сотрудники экстренных служб проверяют поступившие сведения о задымлении в гостинице «Космос» в Москве, сообщают «Известия».
Согласно предварительным данным, задымление произошло в подвальном помещении, где находится склады.
Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
Напомним, в 2018 году в «Космосе» произошел пожар.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru