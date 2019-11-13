Стало известно о предсмертном послании многодетной матери с Урала перед суицидом

Стало известно о предсмертном послании многодетной матери из Усть-Катава в Челябинской области, которая держала своих детей взаперти, и свела счёты с жизнью. Перед самоубийством она отправила СМС-сообщение своей старшей дочери от первого брака. Телеканал «360» публикует текст от 7 ноября.

В послании женщина признаётся в любви к своим детям и просит у них прощения. «Не могу дозвониться до тебя, доченька. Простите», — написала женщина. Как рассказала телеканалу дочь погибшей Диляра, у матери была «идеальная репутация». Никто не считал, что она плохо относится к детям от второго брака.

При этом, старшая дочь, жившая уже отдельно, призналась, что её воспитывали в строгости – требовали отчётов за минутные опоздания. По словам Диляры, мать оправдывала излишнюю жёсткость тем, что родила её от нелюбимого мужчины. При этом, старшая помогала матери материально, поскольку той всё время нужны были деньги на разные потребности.

Как отмечает Ura.ru, трое детей — дочери 20 и 11 лет и 15-летний сын сбежали от матери в начале ноября практически из-под домашнего заточения. За 11 лет они ни разу не вышли за пределы двора частного дома в Усть-Катаве. Полиция передала беглецов социальным службам. Решив, что она больше не увидит детей, женщина покончила с собой – она подожгла дом и погибла в огне.

