Ссора пьяных подростков в Москве закончилась трагедией
Уголовное дело возбуждено правоохранительными органами в Москве после обнаружения тела 14-летнего подростка без признаков жизни. Об этом информирует столичное управление Следственного комитета РФ.
Бездыханное тело школьника нашли сегодня во дворе одного из домов по улице Поляны в районе Южное Бутово. Дело будет расследоваться по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, уточняет «Свободная пресса».
На месте работают следователи и оперативная группа, идёт допрос родственников и знакомых погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.
По данным московской прокуратуры, уже установлено, что подросток ночью в квартире своей знакомой распивал спиртные напитки в компании приятелей. В дальнейшем у него возник конфликт с 17-летним собутыльником.
Между тем, смертью закончилась ещё одна ссора за последние сутки, правда, на этот раз, мужская. В Югре две пьяные компании поругались после дорожной аварии. Они встретились еще раз для финальной разборки, однако в ход уже пошло ружьё, сообщает подробности «360». Итогом стала смерть приезжего из Сургута.
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