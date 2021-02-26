«Способен на убийство». Жертва «скопинского» маньяка о его освобождении

Пережившая три года и семь месяцев в плену у педофила в Скопине Екатерина Мартынова заявила журналистам, что беспокоится за других людей из-за скорого освобождения маньяка. 54-летний Виктор Мохов в 2004 году получил 17 лет тюрьмы, а 3 марта выходит на свободу.

Сейчас Мартынова и Мохов живут в разных городах, между которыми 100 км. Она, однако, не исключает, что они могут случайно встретиться.

«Но я больше беспокоюсь, что Мохов может причинить вред другим людям: напасть на женщину, изнасиловать, убить. Я на 99% уверена, что он совершит еще одно преступление», - заявила женщина в эфире «Радио 1».

По словам Мартыновой, Мохов «и раньше был способен на убийство», а теперь отсидел 17 лет в тюрьме и, вероятно, стал ещё жёстче.

Мартынова попала в плен к Мохову, когда ей было 14 лет. В логове педофила она была с другой девушкой, 17-летней Еленой Самохиной. Жертвы подвергались насилию, не видели света и нормальной еды.

