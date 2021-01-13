Спецназ НАТО высадился на российский сухогруз в Средиземном море
Спецназ Военно-морских сил Греции, входящих в НАТО, совершил высадку на российское грузовое судно «Адлер» в Средиземном море. Об этом сообщает миссия EUNAVFOR MED IRINI в соцсетях. Она проводится под эгидой Евросоюза и НАТО с целью пресечения незаконных поставок вооружения в Ливию.
Согласно информации греческих СМИ, корабль НАТО организовал преследование российского сухогруза, после чего на его борт с вертолёта для проверки высадились бойцы Спецназа ВМС Греции. Экипаж добровольно согласился на ревизию, в итоге на борту не было найдено ничего незаконного, отмечают «Известия».
Сама миссия ЕС в своём в Twitter характеризует этот случай в качестве «дружественной» проверки в рамках операции IRINI. Это уже 63 подобный эпизод с начала операции. Среди опубликованных фотографий есть совместное изображение спецназовцев и членов экипажа с флагами Греции, Евросоюза и России.
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