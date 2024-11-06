Сотрудники МЧС спасли семь человек на пожаре в жилом доме в центре Москвы
Пожар возник в жилом доме в центре российской столицы. Как сообщили в московском главке МЧС, загорелась квартира на первом этаже пятиэтажки, расположенной в Первом Щипковском переулке.
В ходе тушения спасатели эвакуировали семь жильцов, один человек пострадал. По данным МЧС, огнеборцы оперативно справились с возгоранием, пожар был ликвидирован на площади 15 квадратных метров.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», Первый Щипковский переулок расположен в районах Замоскворечье и Даниловский, он связывает Большую Серпуховскую улицу с улицей Щипок.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru