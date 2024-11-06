Сотрудники МЧС спасли семь человек на пожаре в жилом доме в центре Москвы

Пожар возник в жилом доме в центре российской столицы. Как сообщили в московском главке МЧС, загорелась квартира на первом этаже пятиэтажки, расположенной в Первом Щипковском переулке.

В ходе тушения спасатели эвакуировали семь жильцов, один человек пострадал. По данным МЧС, огнеборцы оперативно справились с возгоранием, пожар был ликвидирован на площади 15 квадратных метров.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», Первый Щипковский переулок расположен в районах Замоскворечье и Даниловский, он связывает Большую Серпуховскую улицу с улицей Щипок.

