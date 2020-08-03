Сообщения о минировании магазинов «Ашан» в Москве оказались ложными

Сообщения об угрозе взрывов в магазинах сети «Ашан» в Москве оказались ложными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что проверки всех магазинов были завершены около 20 вечера.

Как пишет агентство, сообщения о «минированиях» с разной периодичностью начали поступать с конца 2019 года. Это затронуло несколько российских городов, сообщалось о минировании торговых центров, станций метрополитена, образовательных учреждений. Угрозы ни разу не подтвердились, однако повлекли значительные финансовые потери.



