СМИ: В Судане 19 человек погибли при крушении военного самолета

Как минимум 19 человек погибли при крушении военного самолета армии Судана, в Омдурмане в провинции Хартум. Об этом сообщает канал Al Arabiya.

Отмечается, что воздушное судно вскоре после взлета с местной авиабазы рухнуло на жилую застройку. Причиной ЧП стала техническая неисправность.

В результате крушения погибли находившиеся на борту члены экипажа и военные, а также мирные жители из жилого дома, на который упал самолет. Спасатели ведут разбор завалов на месте авиакатастрофы.

По данным СМИ, в числе жертв известный бригадный генерал Судана, экс-командующий военным округом Хартума Бахар Ахмед.

Ранее в Нижегородской области потерпел крушение легкомоторный самолет Van's RV-7. Погибли два человека, напоминает Ura.ru.

