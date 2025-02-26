СМИ: В Судане 19 человек погибли при крушении военного самолета
Как минимум 19 человек погибли при крушении военного самолета армии Судана, в Омдурмане в провинции Хартум. Об этом сообщает канал Al Arabiya.
Отмечается, что воздушное судно вскоре после взлета с местной авиабазы рухнуло на жилую застройку. Причиной ЧП стала техническая неисправность.
В результате крушения погибли находившиеся на борту члены экипажа и военные, а также мирные жители из жилого дома, на который упал самолет. Спасатели ведут разбор завалов на месте авиакатастрофы.
По данным СМИ, в числе жертв известный бригадный генерал Судана, экс-командующий военным округом Хартума Бахар Ахмед.
Ранее в Нижегородской области потерпел крушение легкомоторный самолет Van's RV-7. Погибли два человека, напоминает Ura.ru.
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