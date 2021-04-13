СМИ: В Москве пропал экс-глава пресс-службы Лукашенко

Политолог и литературовед, бывший начальник управления общественно-политической информации президента Белоруссии Александр Федута пропал в Москве. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в понедельник в полицию обратилась знакомая Федуты, заявив, что политолог перестал выходить на связь. Правоохранители начали проверку по факту обращения.

Однако официального подтверждения этой информации пока нет, отмечает телеканал «360».

Между тем, белорусское издание «Наша Нiва» сообщает, что об исчезновении Федуты рассказала его жена Марина Шибко. По словам женщины, она не знает, что муж делал в Москве, связи с ним нет, и в ближайшее время Шибко намерена вылететь в российскую столицу.

Александр Федута — известный белорусский политолог. В 1994 году он был членом предвыборного штаба президента Белоруссии Александра Лукашенко, до 1995 года руководил управлением общественно-политической информации администрации главы государства.

