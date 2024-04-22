СМИ: В Иерусалиме автомобиль наехал на двух человек
22 апреля 202409:53
Два человека получили легкие травмы при наезде автомобиля в Иерусалиме. Об этом сообщила Times of Israel.
По данным газеты, полиция назвала инцидент террористической атакой.
«Два террориста, участвовавших в атаке, покинули место происшествия пешком», — отмечается в материале.
Издание указывает, что на пути отхода предполагаемых злоумышленников был обнаружен пистолет-пулемет. Правоохранители выехали на место происшествия.
Ранее в Москве автомобиль Jaguar наехал на пешеходов, два человека получили травмы, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Иерусалиме автомобиль наехал на двух человек
- Мурманский губернатор Чибис провел первое после ранения совещание
- Володин предупредил о возможном ответе на решение США по российским активам
- В Карачаево-Черкесии два полицейских погибли при обстреле наряда ППС
- В Тюменской области сообщили об эвакуации из-за паводка в 14 селах
- Во Франции упрекнули ЕС в нежелании поставлять Украине ЗРК Patriot
- На Украине заявили о повреждении складов в Одесской области
- ФСБ обнаружила в Авдеевке заминированные схроны с иностранным вооружением
- В Новосибирской области река Уй подтопила жилые дома
- Герой России Умаев рассказал о важной роли мобилизованных в отражении контрнаступления
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru