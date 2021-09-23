СМИ: В Екатеринбурге неизвестный по телефону угрожает Путину терактом

Неизвестный мужчина позвонил в оперативные службы Екатеринбурга и потребовал сообщить президенту России Владимиру Путину о якобы готовящемся ударе. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным издания, звонивший с арабским акцентом рассказал, что обращается из «определенного места, в котором суждено дать вам информацию».

«Это телеграмма для ВВП, вы поняли меня? Удар будет совсем с другой стороны, хорошо? Володе передайте. Через пять часов чтобы ВВС, ВКС, ВМФ, пехота были в готовности. Это приказ», — заявил незнакомец.

Как сообщает агентство, код номера, с которого совершен звонок, принадлежит Канаде, предположительно, для вызова могли использовать IP-телефонию. Оперативные службы Екатеринбурга проверяют поступившую информацию.

