СМИ узнали об обысках в «Российской венчурной компании»

Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и следователи МВД пришли с обысками в офисе «Российской венчурной компании» (РВК) и домой к её гендиректору Александру Повалко. Об этом в среду, 3 июня, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

В «Российской венчурной компании» подтвердили факт обысков, но не смогли уточнить, были ли задержания.

Как утверждается в материале, обыски прошли в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий. Деньги государственной компании могли инвестироваться в личные проекты её руководителей, полагает следствие. Речь идёт о $600 тысячах, но сумма претензий может вырасти до $3 миллионов, утверждают собеседники издания.

РВК — акционерное общество, созданное правительством РФ в 2006 году с целью развития венчурного инвестирования в России и исполнения функций Проектного офиса Национальной технологической инициативы. Гендиректор Повалко ранее работал в консультационной компании ПАКК, ЗАО «Ренова-Стройгруп», государственном комитете по делам молодёжи и министерстве образования и науки РФ. Он является членом нескольких межведомственных комиссий.

