СМИ: турецкий суд приговорил напавшего на россиян мужчину к 36 годам тюрьмы

Гражданин Турции Хасан Юртсевен получил 36 лет тюрьмы за вооруженное нападение на граждан России, сообщает газета Milliyet.

По данным издания, мужчину признали виновным по статье «покушение на убийство».

Инцидент произошёл в Стамбуле в январе 2021 года. Юртсевен с ножом напал на россиян: двух женщин и мужчину. Пострадавшие были госпитализированы, а турка арестовали.

Ранее суд в Турции вынес решение по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова в Анкаре в 2016 году, сообщает RT. Пятеро осуждённых получили пожизненное заключение, других фигурантов приговорили к продолжительным тюремным срокам.

