СМИ сообщили об обысках в новосибирском Институте лазерной физики

Правоохранители проводят обыски в новосибирском Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в отделении РАН.

В свою очередь, издание «Континент Сибирь» сообщает, что в отношении директора института Алексея Тайченачева было возбуждено уголовное дело. Тайченачев подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

Институт лазерной физики был создан в 1991 году. В структуре института — отделы лазерной физики, лазерных систем, лазерной плазмы, а также лазерных и лучевых технологий (Иркутский филиал ИЛФ СО РАН). Учреждение ведет исследования по многим международным программам.

