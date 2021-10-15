СМИ сообщили об обысках в новосибирском Институте лазерной физики

Правоохранители проводят обыски в новосибирском Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в отделении РАН.

В свою очередь, издание «Континент Сибирь» сообщает, что в отношении директора института Алексея Тайченачева было возбуждено уголовное дело. Тайченачев подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

Институт лазерной физики был создан в 1991 году. В структуре института — отделы лазерной физики, лазерных систем, лазерной плазмы, а также лазерных и лучевых технологий (Иркутский филиал ИЛФ СО РАН). Учреждение ведет исследования по многим международным программам.

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ФОТО: depositphotos.com
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