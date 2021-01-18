СМИ сообщили о закрытии Капитолия из-за угрозы безопасности
Комплекс зданий Капитолия в Вашингтоне закрыт из-за угрозы безопасности, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.
По данным агентства, вход и выход из здания запрещены, людям приходиться оставаться внутри.
Как сообщает NBC News, всем находящимся на улице порекомендовали спрятаться в укрытии, отмечают Известия.
BREAKING: Smoke rising behind Capitol building. Inauguration rehearsal appears to be evacuating. Emergency announcement playing at Capitol grounds. pic.twitter.com/86J9S8CsMY— Jackson Proskow (@JProskowGlobal) January 18, 2021
По данным CМИ, в Вашингтоне горит близлежащая к Конгрессу территория, очаг зафиксирован под мостом, где живут бездомные.
Позже в Twitter секретной службы США появилось сообщение о ликвидации возгорания. Отмечается, что гражданам ничто не угрожает, Капитолий временно закрыт в целях безопасности.
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