СМИ сообщили о закрытии Капитолия из-за угрозы безопасности

Комплекс зданий Капитолия в Вашингтоне закрыт из-за угрозы безопасности, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

По данным агентства, вход и выход из здания запрещены, людям приходиться оставаться внутри.

Как сообщает NBC News, всем находящимся на улице порекомендовали спрятаться в укрытии, отмечают Известия.

По данным CМИ, в Вашингтоне горит близлежащая к Конгрессу территория, очаг зафиксирован под мостом, где живут бездомные.

Позже в Twitter секретной службы США появилось сообщение о ликвидации возгорания. Отмечается, что гражданам ничто не угрожает, Капитолий временно закрыт в целях безопасности.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Дубовицкий
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