СМИ сообщили о закрытии Капитолия из-за угрозы безопасности

По данным CМИ, в Вашингтоне горит близлежащая к Конгрессу территория, очаг зафиксирован под мостом, где живут бездомные.

Позже в Twitter секретной службы США появилось сообщение о ликвидации возгорания. Отмечается, что гражданам ничто не угрожает, Капитолий временно закрыт в целях безопасности.

