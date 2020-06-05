Скончался актёр Михаил Кокшенов

Советский и российский актёр, народный артист РФ Михаил Кокшенов ушёл из жизни в возрасте 83 лет. Об этом в пятницу сообщила его подруга, поэтесса Любовь Воропаева.

"Умер Миша Кокшенов. Светлая память!" - написала она в Facebook.

Подробности пока неизвестны.

Кокшенов — выпускник Театрального училища имени Щукина. За свою актёрскую карьеру снялся более чем в 100 фильмах. Зрителя помнят его по фильмам «Женя, Женечка и «катюша»», «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», «Даурия», «Спортлото-82», «Не может быть!», «Маленькие трагедии». Не снимался в кино после 2007 года.

В октябре 2017 года сообщалось о госпитализации Кокшенова с инсультом. Его выписали из больницы в январе 2018 года.

