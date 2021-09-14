СМИ: семь человек погибли при падении самолёта в Бразилии

Легкомоторный самолёт потерпел крушение в бразильском штате Сан-Паулу, сообщает телеканал Globo со ссылкой на спасателей.

По данным телеканала, вскоре после взлёта из города Пирасикаба воздушное судно упало на территории местного вуза. На борту самолёта находились два члена экипажа и пять пассажиров, все они погибли.

Ранее в Иркутской области потерпел крушение самолет L-410, сообщают «Невские новости». На борту воздушного судна находились 16 человек, четверо из них погибли.

