СМИ: семь человек погибли при падении самолёта в Бразилии

Легкомоторный самолёт потерпел крушение в бразильском штате Сан-Паулу, сообщает телеканал Globo со ссылкой на спасателей.

По данным телеканала, вскоре после взлёта из города Пирасикаба воздушное судно упало на территории местного вуза. На борту самолёта находились два члена экипажа и пять пассажиров, все они погибли.

Ранее в Иркутской области потерпел крушение самолет L-410, сообщают «Невские новости». На борту воздушного судна находились 16 человек, четверо из них погибли.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:БразилияСамолетКрушение Самолета
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