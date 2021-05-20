СМИ: Польский самолет сообщил о захвате
Пассажирский самолет Boeing 737-86X, который принадлежит Военно-воздушным силам Польши, подал сигнал о захвате. Об этом сообщил портал OpenSky Alerts.
2021-05-20T06:10:26Z - #NIKE01 is declaring a hijacking event. Follow on https://t.co/wT1uQKKris #avgeek #squawk7500— OpenSky Live Alerts (@OpenSkyAlerts) May 20, 2021
Пилот лайнера отправил диспетчеру код 7500, который означает, что самолет захвачен. Экипаж перестал выходить на связь. Лайнер находится над территорией Польши возле чешской границы. Самолет двигается на запад, пишет журнал Профиль.
Официального подтверждения сообщения о захвате нет.
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