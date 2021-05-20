СМИ: Польский самолет сообщил о захвате

Пассажирский самолет Boeing 737-86X, который принадлежит Военно-воздушным силам Польши, подал сигнал о захвате. Об этом сообщил портал OpenSky Alerts.

Пилот лайнера отправил диспетчеру код 7500, который означает, что самолет захвачен. Экипаж перестал выходить на связь. Лайнер находится над территорией Польши возле чешской границы. Самолет двигается на запад, пишет журнал Профиль.

Официального подтверждения сообщения о захвате нет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПреступностьСамолетПольша
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