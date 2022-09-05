СМИ: не менее 5 военных Пакистана погибли в перестрелке с террористами

Не менее пяти военных Пакистана стали жертвами перестрелки в округе Северный Вазиристан. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Минобороны страны.

Инцидент произошел в ходе операции в районе Бойя. Отмечается, что в числе погибших есть офицер в звании капитана.

Военные смогли ликвидировать четыре террориста. Также было изъято оружие и боеприпасы.

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ФОТО: travelask.ru
ТЕГИ:ТеррористыПакистан
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