СМИ: не менее 5 военных Пакистана погибли в перестрелке с террористами
5 сентября 202223:54
Не менее пяти военных Пакистана стали жертвами перестрелки в округе Северный Вазиристан. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Минобороны страны.
Инцидент произошел в ходе операции в районе Бойя. Отмечается, что в числе погибших есть офицер в звании капитана.
Военные смогли ликвидировать четыре террориста. Также было изъято оружие и боеприпасы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru