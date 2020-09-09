СМИ: Найден мёртвым заместитель главного судебного пристава Москвы
В Москве найден мёртвым замруководителя столичного главка Федеральной службы судебных приставов (ФССП) подполковник Владимир Савостов, передаёт РЕН ТВ. Ему было 48 лет.
По информации журналистов телеканала, тело нашла супруга Савостова.
В материале со ссылкой на знакомых чиновника говорится, что в последние несколько недель подполковник злоупотреблял алкоголем.
Савостов – коллекционер оружия. Помимо подаренного мэром Москвы именного пистолета Ярыгина на него зарегистрирован два ружья, два карабина и один пистолет.
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