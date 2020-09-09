СМИ: Найден мёртвым заместитель главного судебного пристава Москвы

В Москве найден мёртвым замруководителя столичного главка Федеральной службы судебных приставов (ФССП) подполковник Владимир Савостов, передаёт РЕН ТВ. Ему было 48 лет.

По информации журналистов телеканала, тело нашла супруга Савостова.

В материале со ссылкой на знакомых чиновника говорится, что в последние несколько недель подполковник злоупотреблял алкоголем.

Савостов – коллекционер оружия. Помимо подаренного мэром Москвы именного пистолета Ярыгина на него зарегистрирован два ружья, два карабина и один пистолет.

