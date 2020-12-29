СМИ: На Кубани у железнодорожного моста нашли самодельную взрывчатку

В Краснодарском крае проверяют информацию об обнаруженной на железной дороге самодельной взрывчатке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, на пассажирском перегоне «Ростов-на-Дону - Краснодар» рядом со станцией Староминская, у опоры железнодорожного моста, нашли предмет, состоящий из газового баллона и бутылок с торчащими проводами, похожий на самодельное взрывное устройство.

По имеющейся информации, силовики установили личность подозреваемого, которым оказался житель Славянска-на-Кубани, он задержан.

Сообщается, что движение пассажирских поездов на курортном направлении было временно приостановлено, в настоящее время поезда идут по расписанию. Информации о пострадавших нет.